"Onestamente non ci credo - ha detto il giornalista Paolo Condò negli studi Sky - Con Leo sono stati grandi avversari per tutta la carriera, sarebbe innaturale vederli insieme. A me piacerebbe vederlo ancora in Serie A, e se dovesse rimanere alla Juve mi aspetterei una spalmatura del contratto: ora ne prende 30 per un anno, potrebbe firmare a 17 per due stagioni, per esempio. Il totale arriverebbe a 34 milioni ma sarebbe una soluzione più abbordabile anche per i conti della Juve".