La Juventus si muove per sostituire Miralem Pjanic che dal 1° settembre sarà un nuovo giocatore del Barcellona. In cambio arriverà il brasiliano Arthur, ma i bianconeri sono alla caccia di un regista: l'obiettivo numero uno è quel Jorginho che tanto piace a Sarri; insieme hanno lavorato prima a Napoli poi al Chelsea, che ha fissato un prezzo di 30/40 milioni per farlo partire. La Juve però si guarda intorno e prepara il piano B: si tratta di Manuel Locatelli, classe '98 del Sassuolo e osservato speciale dei bianconeri in questo finale di campionato.