Il prossimo allenatore della Juve? "Gattuso sarebbe l'uomo adatto". Ne è sicuro il suo ex agente Andrea D'Amico, che intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati su Radio24 continua: "Rino è stato uno dei campioni più mentali che ho conosciuto e lo sta dimostrando anche da allenatore. Sarebbe un nome da considerare per la nuova panchina della Juventus". Ormai è quasi certo l'addio di Gattuso al Napoli, per la panchina degli azzurri c'è Spalletti in pole e il nome dell'ex centrocampista del Milan è già stato accostato ai bianconeri.