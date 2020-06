La Juve continua a seguire da vicino Nicolò Zaniolo, il '99 della Roma potrebbe essere uno dei sacrificati dalla società per sistemare il bilancio. Mario Sconcerti non ha dubbi sul ragazzo, e a Calciomercato.com spiega: "La valutazione dipende dalla libertà delle offerte, ma chi lo prendesse a settanta milioni oggi farebbe un affare. Zaniolo non ha un prezzo definibile, può andare anche molto oltre. E’ un giocatore sicuro, una differenza chiara per i prossimi dieci anni. E’ l’altra faccia di Pogba. Si completano a vicenda. Lo spettacolo sarebbe vederli insieme".