Paulo Dybala non ha demeritato con il Verona. L'attaccante argentino della Juve potrebbe avere domani con il Brescia una nuova chance dal 1' minuto, complici anche le condizioni fisiche non perfette di Gonzalo Higuain. L'idea di Sarri, sodisfatto dell'atteggiamento della Joya, è quella di dare diverse opportunità al giocatore da qui a gennaio, anche per valorizzarlo e accelerare una cessione che in estate è sfumata.