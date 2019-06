Cristiano Ronaldo come Eden Hazard. Nella testa di Maurizio Sarri si sta già formando la Juve della prossima stagione e sono due i moduli che il tecnico toscano potrà utilizzare con la rosa a sua disposizione: 4-3-1-2 o 4-3-3. Come riporta Il Corriere dello Sport, CR7 può giocare prima punta nel primo caso oppure esterno nel secondo, un po' come Eden Hazard la scorsa stagione. Senza tanti compiti di copertura ma con la fantasia al potere. Il belga ha fatto registrare il suo record di gol stagionali con Sarri (21), Ronaldo può sfondare il muro dei 40.