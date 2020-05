L’Uefa pensa ad un netto cambiamento per la prossima edizione di Champions ed Europa League. Stando a quanto riporta il Times, l’associazione internazionale capeggiata da Ceferin starebbe valutando di cancellare le fasi di qualificazione delle coppe europee della stagione 2020/2021. Questo perché, a causa della diffusione del coronavirus e delle conseguenze che ha avuto sul calcio, è ancora incerta la conclusione della stagione, che potrebbe anche slittare più avanti rispetto ad agosto, mese in cui la Uefa vorrebbe concludere entrambe le competizioni. In ogni caso, le date per le qualificazioni verrebbero compresse, per questo starebbe valutando una soluzione di questo tipo.