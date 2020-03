"Hanno diritto ad essere rimborsati, dobbiamo studiare le forme. Consentire nella prossima stagione l'ingresso gratuito per un numero di partite corrispondente a quelle non disputate in questo campionato? Potrebbe essere una cosa da fare". Parole queste che sono state pronunciate dal presidente del Torino Urbano Cairo ai microfoni di Radio 1. Nel caso il campionato non dovesse riprendere, il patron granata sta infatti valutando l'ipotesi di offrire agli abbonati il biglietto di sette partite della prossima serie A, lo stesso numero di gare casalinghe che il Torino dovrebbe ancora giocare nell'attuale campionato.