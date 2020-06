3









Ripetere la prima mezz'ora di Juve-Milan. L'obiettivo è difficile da celare: Sarri vuole replicare la prima parte dell'ultima sfida e provare a protrarla più avanti possibile. A tener duro. A esserci soprattutto mentalmente, domando così anche le forze fisiche. Insomma, la partenza è stata elettrizzante: adesso è il momento di raccogliere i frutti. Banalmente, far gol.



I DUBBI - Come racconta Calciomercato.com, intanto il tecnico ha dato un'indicazione niente male: ieri ha provato nel tridente Federico Bernardeschi: vuole dare più intensità, anche a partita in corso. L'ex Fiorentina non ha ancora convinto, tuttavia: non l'ha fatto contro il Milan e non ha stravolto le gerarchie in allenamento. Difficile che possa partire dall'inizio in finale contro il Napoli. Occhio anche a Cuadrado: il colombiano può essere l'arma decisiva a partita in corso, così da inserire Douglas Costa sin dal primo minuto.



E PJANIC? - Il dubbio resta sempre legato a Miralem Pjanic. In questo momento, il bosniaco non sembra garantire le dovute garanzie fisiche e psicologiche. Al suo posto è pronto Sami Khedira, che pure potrebbe giocare anche al posto di Blaise Matuidi con Rodrigo Bentancur dirottato sul centrosinistra. Ramsey, intanto, prova a recuperare per la panchina.