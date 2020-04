Oggi, Blaise Matuidi si è trovato il profilo Instagram sotto attacco: non di commenti, come spesso accade, ma ancor peggio. Infatti, un hacker ne ha preso possesso e, ancora ora dopo qualche ora, non sembra volerlo cedere al legittimo proprietario. Così, come effetto dell'hackeraggio, il fantomatico KingDom ha cominciato a postare storie a raffica, tra cui una simpatica dichiarazione d'intenti, come si può leggere nell'immagine qui sotto.