Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'ex allenatore dellaLambertoha parlato di Filippo, centrocampista di proprietà bianconera, attualmente in prestito al, finito nel mirino del Torino.Ecco il suo racconto: "Quando è arrivato alla Juventus dalmi è subito sembrato indietro: lui, soprattutto nella sua ultima stagione in Umbria, si era allenato tantissimo ma aveva giocato molto poco in prima squadra. Era giovanissimo ai tempi. Poi è venuto fuori con una grande tenacia, con una determinazione fuori dal comune. Sta facendo la differenza anno dopo anno perché ha un’umiltà straordinaria, una voglia di arrivare rara fra i ragazzi della sua stessa età: è disposto a tutto".E sulla sua fatica a inserirsi nell'ambiente: "Gli mancava il ritmo partita. Per mettersi al pari era uno che alla Juventus lavorava dieci ore al giorno e non esagero: ha sputato sangue pur di allinearsi in fretta e così si è tolto le sue bellissime soddisfazioni. Sicuramente è uno dei giocatori che nell’si è fatto subito valere. Merito anche di una forza fisica importante e delle sue qualità tecniche eccellenti. Ha le caratteristiche per essere considerato un centrocampista completo".