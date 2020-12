Il doppio ex di Juventus e Fiorentina Cristiano Zanetti ha parlato del brutto ko dei bianconeri: "La Fiorentina veniva da un momento difficile e si vede, perché anche con i bianconeri in dieci hanno avuto difficoltà nel secondo tempo. La partita è stata condizionata dagli episodi e in particolare delle scelte dell'arbitro, che con i suoi errori è stato decisivo. La Juve ha avuto tante occasioni per pareggiare, ma se Borja Valero fosse stato espulso e fossero stati concessi i due rigori non so come sarebbe finita", ha detto l'ex centrocampista a Firenzeviola.it.