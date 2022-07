In un'ampia intervista concessa ai microfoni di Firenzeviola, l'ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato della Juventus.'Dipende dalle alternative, se ce ne sono di migliori a Milenkovic lo lascerei partire. Dipende anche dalle disponibilità economiche e da come vuol giocare l’allenatore. Milenkovic mi sembra un giocatore di rendimento, ogni tanto fa qualche errore, non mi sembra un dominante ma è veloce e in difesa ci sta bene, l’anno scorso con Igor ha fatto un buon campionato. Poi dipende dalle alternative, ad esempio c’era uno come Bremer, che è meglio di Milenkovic'.