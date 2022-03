Dario Dainelli, ex difensore della Fiorentina è stato intervistato dal Corriere Fiorentino per parlare della sfida di Coppa Italia di domani tra i viola e la Juventus allo stadio Franchi. Queste le parole dell'ex giocatore:



FIORENTINA - "La Juve dimostra di essere più compatta e molto pericolosa nelle ripartenze. E poi ora ha Vlahovic che tiene palla, fa salire la squadra, attacca bene la profondità. Lui fa la differenza. Sono convinto che la Fiorentina di Italiano, dal punto di vista del gioco, può mettere in difficoltà questa Juventus. Poi è vero che in ogni partita possono fare la differenza gli episodi o i singoli. E in questo la Juve può dire la sua"