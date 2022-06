L'ex dirigente della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è stato intercettato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dei colpi di mercato della Juve, soffermandosi in particolar modo sulle situazioni di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic.



SU CHIESA - 'Con Di Maria la Juve si rafforzerà parecchio. Avrà Pogba e ritroverà Chiesa dopo l’infortunio: è come se fosse un nuovo acquisto. E non dimentichiamoci che a gennaio ha anticipato un’operazione estiva, portando a casa Vlahovic'.



SU VLAHOVIC - 'I bianconeri sono stati bravi ad anticipare la concorrenza investendo su un giovane di caratura internazionale sfruttando bene la sua condizione contrattuale. La Fiorentina dal punto di vista finanziario ne è uscita alla grande: l'ha venduto al massimo