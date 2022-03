Intervistato da FootballNews24, l'ex giocatore del Villarreal Johan Capdevila ha parlato della sfida di Champions League di domani.

Ecco il suo pensiero: "Quando giochi in un club con meno storia, in campo europeo, come il Villarreal e affronti una squadra importante come la Juventus, le motivazioni diventano ancora più grandi. Il risultato dell’andata permette al Villarreal di giocarsela alla pari. A mio modo di vedere, il Villarreal è cresciuto tantissimo, aumentando la propria esperienza per quel che riguarda questo tipo di competizioni. Cosa che qualche anno fa non aveva. Tutto questo può rappresentare un pericolo in più per la Juventus".

E ancora: "Chi può essere decisivo per la qualificazione? Per quanto riguarda la Juventus non ho dubbi, e dico comunque Dusan Vlahovic, che è in grado di fare la differenza, come abbiamo già visto durante il match di andata. Al contrario, la forza del Villarreal risiede nel collettivo. I ragazzi di Unai Emery hanno un gioco di squadra migliore rispetto agli avversari, chiunque di loro può far male alla Juventus".