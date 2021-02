L'ex vice di Antonio Conte ai tempi della Juventus Angelo Alessio, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dello scontro tra l'allenatore dell'Inter e il presidente bianconero Andrea Agnelli: "Dopo tanti anni e vittorie insieme c'è un po' d'amarezza - ha detto Alessio - hanno mandato un messaggio non educativo. Nel tempo c'è stata una parola di troppo e così è successo quello che abbiamo visto tutti, ecco il motivo della rottura. Personalmente condanno sia Agnelli che Conte, non mi sento di scegliere un innocente in questa vicenda".