Sebastian Pait, ex dirigente delel giovanili del club argentino del Velez, ha parlato di Matias Soulé, ai microfoni di tmw:"Matias Soulé se n'è andato alla Juventus gratis e per noi del Velez è stato un colpo durissimo. Non sono sorpreso dalla sua convocazione, Scaloni è attento ai giovani e l’Argentina sta costruendo la Nazionale del futuro. Non ha ancora esordito con la Juve? Il suo momento arriverà presto, ha personalità e ha tutto per far bene, già mi immagino la coppia con Dybala. Il suo percorso di crescita sta procedendo ma è ancora lungo, spero gli venga data la possibilità di giocare.".