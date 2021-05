L’ex difensore del Manchester United Gary Pallister, intervistato da Compare.bet, ha parlato del suggestivo ritorno di Cristiano Ronaldo ai Red Devils: "Si è divertito molto all'Old Trafford e tornare qui sarebbe l'ideale per Ronaldo, con la Juve che deve ancora qualificarsi alla prossima Champions League. Sotto la guida di Sir Alex Ferguson non ha avuto alcun tipo di problema: come si può vedere si prende ancora cura di se stesso e ha ancora fame agonistica".