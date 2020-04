L'ex attaccante di Udinese tra le altre, Antonio Floro Flores, ha parlato in un intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole su Conte, Sarri e sul suo no alla Juventus... "Conte ha sempre avuto la mentalità vincente, ma nel 2006 aveva appena iniziato ad allenare. Noi calciatori non lo aiutammo molto e fu esonerato. Sarri aveva idee all’avanguardia, praticava il tiki-taka quando in Italia si giocava con il “palla lunga e pedalare”. Fosse nato in Spagna sarebbe arrivato prima in Serie A".



JUVE - "​Ero giovane. Fossi andato alla Juve magari avrei avuto avuto una carriera migliore, ma non avrei giocato titolare. Non rinnego quella scelta".