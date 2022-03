Intervistato da gianlucadimarzio.com, il centrocampista del Pisa Idrissa Touré ha ricordato alcuni dei momenti vissuti alla Juve Under 23, di cui è stato il primo storico acquisto. "Era un progetto molto buono per me: quando la Juve ti chiama...", le parole del tedesco classe 1998. "Avevo la possibilità di allenarmi con delle stelle come Dybala, Ronaldo, Douglas Costa e Cuadrado. A 20 anni, per me era come un sogno".