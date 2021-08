Moreno, ex allenatore del, oggi guida tecnica dell'neopromossa in, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato die della sua scelta di continuare a giocare: "È la giusta chiusura del cerchio da parte di un fuoriclasse che ha ancora dimostrato che le motivazioni fanno la differenza nello sport. Vedere con quanta passione ha sposato questa scelta è un esempio per i giovani".