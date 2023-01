Intervenuto negli studi di Sport Mediaset, l'ex attaccante di Roma e Torino Ciccio Graziani ha commentato così la penalizzazione inflitta alla Juve.'Chi ha sbagliato per me è giusto che paghi. Però mi chiedo perché di mezzo devono andarci la squadra e i tifosi? La Juventus intesa come calciatori e allenatore ha conquistato i punti sul campo, non è giusto toglierli…Se hanno sbagliato i dirigenti, devono pagare i dirigenti, non la squadra e di riflesso i tifosi'.