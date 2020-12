L'ex bandiera del Torino Antonio Asta ha presentato così il derby di domani, sulle pagine del Corriere di Torino: "Se il Torino riuscisse a fare risultato contro la Juve sarebbe un elettroshock clamoroso, che potrebbe far dimenticare tutte le delusioni arrivate finora. Bisogna cercare di rispondere colpo su colpo in campo, fin dall'inizio; la Juve ha campioni capaci di trovare la giocata vincente in qualsiasi momento, ma la squadra di Giampaolo dovrà cercare di far male fin dal primo minuto. Inutile attendere e chiudersi, è una mossa che non paga".