L'ex giocatore di Lazio, Torino e Napoli, Mauro Bonomi, ha parlato a Tuttosport del momento dei granata e soprattutto del derby che sta per arrivare: sabato prossimo si torna in campo e la Juve lo farà proprio all'Olimpico di Torino, nella stracittadina attesa da tutti e per mille motivi. Ecco le sue parole al quotidiano torinese: "Il Toro affronterà una Juventus che forse nessuno di noi si aspettava in questa posizione a questo punto del campionato. Sono meno spaventato rispetto ad altre occasioni, ma servirà dare tutto per portare a casa i 3 punti. Contro i bianconeri ha vinto il Benevento, può benissimo farlo anche il Torino".