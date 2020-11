Intervenuto ai microfoni di 90° Minuto, l'ex attaccante della Juve Luca Toni ha parlato così della gestione di Cristiano Ronaldo: "Non so dire se il problema della Juventus sia l'assenza di personalità, ma se non c'è Cristiano Ronaldo servono altri campioni a trascinare la squadra. Morata è bravo, Dybala deve sfruttare di più le occasioni che ha per mettersi in mostra. Lui, come tutti gli altri, deve dimostrare che può stare nella Juve. Pirlo è un allenatore senza esperienza e la squadra di è ringiovanita molto, ma la rosa è stata costruita per vincere".