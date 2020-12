L'ex attaccante della Juventus Luca Toni ha commentato il momento dei bianconeri a RaiSport dopo la brutta sconfitta per 0-3 contro la Fiorentina: "Non mi piace la mentalità della squadra. La Juve può anche giocare male, ma poi la partita va rimessa in piedi - spiega convinto l'ex centravanti - Io credo che ci siano alcuni giocatori che stanno dimostrando di non essere da grande squadra. Pirlo sta provando a dare un'impronta a questa Juve, ma quello che ancora mancano sono i risultati" ha detto Toni.