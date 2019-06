Corrado Orrico, ex allenatore dell'Inter, ha parlato dell'asse di mercato tra Juventus e Roma ai microfoni di Sky Sport: "La Juve ha guardato in prospettiva prendendo Pellegrini, potrebbe aver avuto dubbi sulla condizione fisica di Spinazzola, visto che ha avuto diversi infortuni. Higuain è un grande giocatore, scommetterei su di lui. L'aver lasciato la Juve l'ha segnato, non ha capito perché hanno tenuto un altro centravanti e non lui. Perché la Roma invece non prende Mandzukic? Sarri è un po' monotono, è un grande insegnante, ma deve cambiare ogni tanto".