Federico Gatti resta un possibile obiettivo della Juve per la difesa del futuro. Come abbiamo già raccontato, il classe 1998 del Frosinone ha una storia particolare, considerato che fino a pochi anni fa giocava sui campi dell'Eccellenza. A ripercorrere il suo cammino è stato Andrea Truffo, il tecnico del Pavarolo che per la prima volta lo ha trasformato da centrocampista a difensore, e che ai microfoni di Tuttosport ha parlato anche delle voci di mercato che lo vedono nel mirino di club come Juve, Napoli e Torino. "Ormai la sua carriera non ha più limiti: mi stupisce anno dopo anno" ha commentato. "Da buon interista gli ho solo chiesto in maniera scherzosa di non andare alla Juve. Al Toro naturalmente lo vedrei benissimo".