Intervenuto ai microfoni di TMW, Robertoha detto la sua anche su Dejan, che ha visto crescere nella Primavera del. Ecco le sue parole: "Sin da subito ha catturato l’occhio per la forza, la determinazione e la voglia che aveva di arrivare. Non voleva mai perdere, nemmeno in allenamento. Spesso e volentieri lo stuzzicavo perché volevo che non perdesse equilibrio [...]. Con lapartì bene e giocò anche tanto. Chiaramente a Parma non c’era un’alternativa del suo livello mentre nella Juve ci sono tanti campioni e nel caso in cui sbagli una partita magari non hai la possibilità di giocare quella successiva perché ci sono calciatori del tuo stesso livello. A Parma con me ha avuto anche la possibilità di poter crescere e commettere degli errori perché in quel contesto spostava gli equilibri. Parliamo comunque di un giocatore top che può giocare in qualsiasi squadra ed in qualsiasi campionato".