Intervenuto sul quotidiano portoghese A-Bola, l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato della sfida di stasera contro il Porto: "Conceiçao era un giocatore forte, di qualità e personalità. In campo parlava tanto ed era un punto di riferimento. Abbiamo discusso tanto perché voleva vincere a ogni costo. Da allenatore lo vedo molto preparato, e se dovesse far bene contro la Juve per lui potrebbe aprirsi un futuro in Italia".