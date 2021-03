L'ex presidente della Juventus Cobolli Gigli ha commentato ai microfoni di Radio Crc il momento attuale dei bianconeri: "Sono due anni che la Juve non si rinforza come si deve, in più c'è molta confusione sul futuro di Dybala che hanno provato a vendere ma non ci sono riusciti. Sarebbe dovuto diventare il centro della squadra, ma adesso è difficile per lui trovare gli stimoli giusti. Ronaldo? Io non l'avrei comprato e da quello che so neanche Marotta. E' un grande campione, ma 31 milioni di euro d'ingaggio a stagione esce dalle possibilità della Juve. Io lo venderei, ma alla fine penso che rimarrà perché adesso è difficile trovare un club che gli dia uno stipendio del genere".