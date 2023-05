Intervenuto ai microfoni di As, l'ex portiere del Siviglia Beto ha parlato di quella che sarà la sfida di Europa League tra i lusitani e la Juventus.'Per me la Juventus è un gradino sotto il Manchester United, che si è spaventato al Sánchez-Pizjuán, con l'atmosfera e la pressione del Siviglia. A Nervión ha rivisto lo United, che non sapeva nemmeno cosa fosse successo'.