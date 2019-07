L'immobiliare del gruppo Sella (Lanificio Maurizio Sella) ha acquistato l'ex sede della Juventus in Corso Galileo Ferraris 32. L'edificio, che ​è stato la casa bianconera dal 2002 al 2018, verrà quindi trasformato in un nuovo polo del gruppo Sella di stanza a Torino. L'operazione di vendita ​è stata gestita dal Gruppo Gabetti, in particolare dal team Capital Market. Come riportato su Calcio&Finanza, la transazione ​è stata lunga e complessa, ma ha trovato la determinazione a chiudere il prima possibile da entrambe le parti.