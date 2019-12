La Lazio continua a sorprendere: 8 vittorie di fila che l'hanno proiettata a 3 punti dal primo posto. Tifosi e addetti ai lavori si concentrano sulle reali possibilità della squadra di Inzaghi di vincere il titolo. L'ex portiere di Lazio e Milan Mario Ielpo è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per parlare proprio della corsa Scudetto. Le sue parole chiamano in causa anche la Lazio: "Biancocelesti in corsa per lo scudetto? Speriamo, si spera che la Juventus si tolga un po' dalle scatole. Spero ci sia un cambio in vetta con l'Inter o con la Lazio stessa".