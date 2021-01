Adelio Moro, ex osservatore dell'Inter in carica fino all'estate scorsa, ha raccontato a Tuttosport un aneddoto riguardante l'arrivo di Lautaro Martinez in nerazzurro. Nel 2017, prima del torneo sudamericano Under20, durante una riunione il ds Piero Ausilio avverte gli osservatori che la Juventus ha già acquistato Bentancur e Rogerio e che anche l'Inter deve prendere qualcuno.Da quel momento gli scout nerazzurri iniziano una full immersion che li porta a scovare Lautaro Martinez e a indicarlo ad Ausilio come un calciatore con il potenziale da top. Lo stimolo della Juventus e le indicazioni degli osservatori, quindi, hanno portato l'Inter ad affondare il colpo per l'attaccante argentino all'epoca in forza al Racing Club de Avellaneda.