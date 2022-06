In una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, l'ex giocatore del Milan e della Nazionale, Christian Zaccardo, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che potrebbe essere il futuro di Paulo Dybala.



'Sono esterno alla cosa, ne sapete più voi. E' un giocatore molto importante, avrà diverse offerte e non so chi la spunterà. Ci sono tanti aspetti da considerare'.