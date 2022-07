L'ex calciatore di Milan e Lazio, Hernan Crespo, ha rilasciato delle dichiarazioni in una lunga intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato anche dell'interesse dei rossoneri per Paulo Dybala.'Dybala sarebbe l’ideale nel Milan, è proprio l’elemento che manca. Garantisce qualità a tutto il reparto offensivo, può innescare il gioco dialogando con l’attaccante centrale oppure con i due esterni e, infine, può concludere lui stesso l’azione. Nel modulo rossonero, e cioè nel 4-2-3-1, è perfetto: sono certo che Pioli saprebbe come impiegarlo e quali compiti affidargli'.