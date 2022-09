Intervenuto ai microfoni di TMW, l'ex giocatore della Roma, Sebino Nela, ha analizzato anche quello che è stato il cammino della Juve fino ad oggi.'Per la Juve mon è un buon momento. Aspettiamo a giudicare quando sarà al completo, solo allora si potrà dire qualcosa di più. Per ora non bene. Per lo Scudetto è presto, ma vedendo questa Juve penseremmo che non è il suo anno. L’anno scorso se avessero vinto la partita contro l’Inter, allora avrebbero potuto dire la loro. Eppure non sembrava il loro anno'.