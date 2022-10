L'ex calciatore della Roma, Damiano Tommasi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero, dove ha analizzato anche il momento che sta vivendo la Juve di Max Allegri?'C’è una ricostruzione tecnica in atto, per questioni di riconoscenza ci sono calciatori che sono rimasti e oggi non sono al top. Nelle ricostruzioni serve tempo. Tornare, per Allegri, non è stato facile: a volte si vive su vecchie certezze'.