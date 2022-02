Maurizio Iorio, ex giocatore della Roma, ha parlato così della questione Zaniolo: "Contratti con poco valore? Per me già ai miei tempi era così, figuratevi ora. Secondo me le parole di Tiago Pinto sono state dette anche per spronare il ragazzo, per ribadire a lui e a tutti che l’unica priorità è il campo, ma oggi nel calcio un giorno sei di uno e un giorno di un altro. Per me questo non è più un problema, tutti ci abbiamo fatto l’abitudine, i problemi sono i rapporti tra le parti e le parole che valgono più degli accordi scritti. Cosa farei? È un talento della Roma e del calcio italiano, ha avuto sì due grandi infortuni, ma se la Roma ha ambizione come si dice ci penserei un attimo prima di cederlo. Sulle sue qualità non c’è alcun dubbio. Va aspettato e se possibile blindato".