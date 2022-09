Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni sugli episodi da moviola che hanno fatto molto discutere in questo turno di campionato.'C’è un clima inaccettabile, gli arbitri devono fare qualcosa: facessero un comunicato ufficiale o uno sciopero… A Genova si sono lamentati tutti, a Lecce e a Bologna idem. A Torino è finita in rissa. E anche Sarri ha attaccato pesantemente la classe arbitrale due settimane fa. Sono stati espulsi Allegri, Giampaolo e Spalletti e i calciatori hanno atteggiamenti irritanti, che non mi piacciono. Fanno di tutto per mettere in difficoltà la classe arbitrale, che sarà pure poco esperta o scadente, ma non viene aiutata minimamente. Quindi si parla solo di moviola e si tralascia il campo. I giocatori che cercano in tutti i modi di fregare gli arbitri non mi piacciono, la classe arbitrale deve prendere dei provvedimenti'.