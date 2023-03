Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha commentato anche quello che è stato l'episodio più discusso dell'ultimo turno di campionato.'Gli interisti diranno che il fallo c’è, gli juventini diranno che non c’è. Probabilmente hanno ragione quelli neutrali a dire che, se ci è voluto un quarto d’ora per decidere, probabilmente non c’era la certezza del tocco'.