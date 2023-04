Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha commentato così quella che è stata la prestazione della Juve nel match di ieri sera contro l'Inter.'I giocatori della Juve non vedevano l’ora che l’arbitro fischiasse la fine. Non davano l’impressione di avere quella ferocia agonistica necessaria e adatta a una semifinale. Poi abbiamo fatto quasi tutti il tifo per Lukaku dopo l’andata, anche se il giocatore visto in campo non sembra proprio idoneo per fare la differenza. Invece quando ho visto Bonucci ho provato un po’ di tristezza, non giocava da troppo tempo'.