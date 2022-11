Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'ex attaccante della Roma Roberto Pruzzo ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quello che è lo spazio limitato di Paulo Dybala con l'Argentina.'Dal momento in cui le cose non vanno bene, pensavo ci fosse spazio per Dybala insieme a Messi per provare a scardinare. Non penso sia una questione fisica, ma tattica. Finche ci sarà Messi, sarà complicato per Dybala giocare. Sulla storia di Dybala io non mi azzardo, la conosco poco. Togliendo Dybala e Wijnaldum, la Roma è inferiore allo scorso anno. Le cose non stavano andando male, con Dybala la squadra era terza in classifica, ma sul mercato ora la Roma di più non può fare'.