L'ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato anche della posizione delicata che sta vivendo Max Allegri.'Andava fatto un contratto di un anno, due anni al massimo e poi valutare i risultati, se il problema è quello di non poter mandare via l’allenatore per contratto e ingaggio la situazione è davvero grave. L'eventuale sostituto? Dicono in giro che ci sia Montero già pronto lì'.