Le parole di Eljero Elia a Nando Leaks: "Arnesen mi ha detto che l’Amburgo aveva bisogno di soldi e che avrei dovuto per forza accettare la Juventus. Mi ha minacciato aggiungendo che non avrei più giocato se non avessi firmato coi bianconeri. Me ne sono dovuto andare troppo presto dall’Amburgo, io però volevo restare e fare una grande stagione per impressionare il Bayern. Purtroppo il trasferimento in Baviera non è mai arrivato e le cose alla Juve non sono andate bene, come noto".