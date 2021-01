Alex Manninger ha fatto da riserva di Gigi Buffon alla Juventus per 4 anni, dal 2008 al 2012. Non stupisce che, avendo passato così tanto tempo al suo fianco, l'austriaco abbia votato proprio Buffon come miglior portiere della storia. Ed ecco cos'ha detto Manninger alla Gazzetta dello Sport: "Siamo sempre molto vicini, ancora in contatto. Gigi è un idolo, è unico anche in spogliatoio e se un ragazzo mi chiede ‘chi devo imitare?’ io gli dico ‘solo uno, Buffon’. Il calcio moderno è cambiato, è più veloce, tutto è più vicino, c’è tanto uno contro uno ma Gigi resiste. In spogliatoio fa scherzi, ma sa che cosa serve per vincere. In qualche periodo ha avuto due chili in più e fatto due allenamenti in meno per gli infortuni, ma ha sempre trovato il modo per tornare sul percorso giusto. Ora è un mito. Quando smetterà, leggenda".