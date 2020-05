L'ex Real Madrid Esteban Granero ha raccontato a Calciomercato.com il rapporto con Ronaldo ai tempi del Real Madrid: "I ricordi legati a Cristiano sono tutti positivi, è stato di vitale importanza per ogni nostro campionato e trofeo. Il passaggio alla Juve? Merita i miei applausi per due motivi: il primo è che ha avuto il coraggio di lasciare una realtà in cui era pagato benissimo e dove era l'idolo per cambiare Paese e campionato. Il secondo è che, nonostante ciò, il suo rendimento è rimasto lo stesso. Vuole sempre di più, la sua fame di vittorie lo caratterizza".