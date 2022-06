Intervenuto ai microfoni di AS, l'ex colonna difensiva del Real Madrid Manolo Sanchis ha raccontato di essere stato per due volte vicino alla Juve. Ecco le sue parole: "La squadra con cui c'è stata una negoziazione vera e propria è la Juventus, che mi ha cercato due volte. La prima il presidente Mendoza era con l'Avvocato Agnelli nel palco del Bernabeu, gli hanno dato un assegno in bianco per me. Mendoza gli ha detto che non ero in vendita, me lo ha raccontato tempo dopo. Io gli ho detto che poteva perlomeno dirmelo, ma mi ha risposto: "Ragazzino, tu sei un cretino, stai zitto". La seconda, quattro anni dopo, era mentre stavo discutendo il rinnovo e ho parlato con la Juventus. Ho promesso che, se non avessi trovato un accordo con il Real, sarei andato a Torino. Ho un grande ricordo della Juventus. Che poi, curiosamente, mi ha ringraziato con la Settima".